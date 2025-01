Líder do Italiano, Napoli derrota o Verona e conquista 5ª vitória seguida

Ao vencer o Verona por 2 a 0 neste domingo, o Napoli conseguiu sua quinta vitória seguida e se garantiu no topo da tabela do Italiano com 47 pontos. O Verona é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 19 pontos.

O Napoli começou a construir sua 15ª vitória em 20 rodadas com um gol contra do goleiro Montipo logo aos 5 minutos de jogo. Após uma tentativa de longa distância de Di Lorenzo, a bola acertou a trava e depois bateu no goleiro do Verona e entrou.

Em vantagem no placar, o líder do Italiano controlou o jogo disputado em seu estádio, o Diego Armando Maradona, mas foi incapaz de acertar o gol adversário. Nenhuma das 5 finalizações foi no alvo.

Na segunda etapa, o Napoli melhorou a pontaria e chegou ao segundo gol logo aos 6 minutos, com Frank Anguissa. Após tabela com Lukaku, o meia camaronês acertou um lindo chute de fora da área que entrou no canto esquerdo de Montipo. O Verona até se aventurou no ataque na etapa final, mas não conseguiu furar a melhor defesa do Italiano, que chegou a terceira partida seguida sem sofrer gol.

Na próxima rodada, o Napoli vai a Bergamo enfrentar a Atalanta no sábado, enquanto o Verona recebe a Lazio, no domingo.

O Napoli havia entrado em campo pressionado pela vitória da Inter de Milão. Após a derrota na decisão da Supercopa Italiana para o Milan, a Inter derrotou o Venezia por 1 a 0. O time de Milão soma 43 pontos, mas tem dois jogos a menos.

O único gol do melhor ataque do Italiano contra um time na zona de rebaixamento saiu aos 16 minutos do primeiro tempo, com Darmian aproveitando rebote do goleiro Stankovic.