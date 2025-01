Calor aumenta a proliferação de escorpiões em Caxias do Sul

Escorpiões capturados por moradores podem ser levados até a Vigilância Ambiental em Saúde, na Rua Ernesto Alves, 1.922, centro de Caxias. Rafael Martha / RBS TV

As temperaturas acima dos 25°C dos últimos dias fizeram com que reaparecesse um velho conhecido desta época do ano em Caxias do Sul: o escorpião.

Leia Mais Caminhoneiro é flagrado em Veranópolis dirigindo pelo período de 24 horas sem parar

Foi a gata da professora Maria Pereira que acusou a presença do aracnídeo dentro de casa, preso ao fio do ar-condicionado. A incidência do bicho da classe dos artrópodes, animal da mesma classe da aranha, aumenta no verão por conta dos dias quentes e úmidos que facilitam sua reprodução.

Antes de garantir que o animal não picasse ninguém, Maria o fotografou para compartilhar com os vizinhos que ficassem atentos:

— É a segunda vez que acontece. Enviei no grupo do condomínio, para que as outras pessoas também soubessem. Matei ele e joguei fora. Só que continuei preocupada de ter mais e ir para dentro de casa, nas roupas e nos calçados.

O receio da moradora do bairro Presidente Vargas é compartilhado pela Vigilância Ambiental em Saúde, que monitora a presença de escorpiões na cidade e, só no ano passado, teve 58 solicitações para verificar a presença do animal. Neste ano já foram duas, e em 2023 foram 69 chamados.

Escorpiões vistos em Caxias na época do verão têm em média cinco centímetros; as picadas não costumam evoluir para casos mais graves. Rafael Martha / RBS TV

São em média escorpiões com cerca de cinco centímetros e que costumam aparecer à noite. De acordo com a médica veterinária da Vigilância Adriana Rhoden, as espécies identificadas em Caxias do Sul causam acidentes leves, com dor e inchaço no local da picada e geralmente não evoluem para casos mais graves.

— Nós temos já mapeados os pontos de ocorrência de escorpiões aqui na cidade. Quando há um avistamento, a pessoa mesmo faz a captura, ou faz uma foto. A partir disso, orientamos quanto à prevenção de acidentes e também às formas de controle.

Como prevenir acidentes

:: Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas proximidades das casas.

:: Evitar folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras) junto a paredes e muros das casas. Manter a grama aparada.

:: Limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos numa faixa de um a dois metros junto às casas.

:: Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, pois as aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picam ao serem comprimidos contra o corpo.

:: Não pôr as mãos em buracos, sob pedras e troncos podres. É comum a presença de escorpiões sob dormentes da linha férrea.

:: Como muitos destes animais apresentam hábitos noturnos, a entrada nas casas pode ser evitada vedando-se as soleiras das portas e janelas quando começar a escurecer.

:: Usar telas em ralos do chão, pias ou tanques.

Em caso de picada:

:: Limpar o local com água e sabão.

:: Aplicar compressa morna no local.

:: Procurar orientação imediata e mais próxima do local da ocorrência do acidente (UBS, posto de saúde, hospital de referência).

:: Atualizar-se regularmente junto à Secretaria de Saúde do Estado para saber quais os pontos de tratamento com o soro específico em sua região.

:: Se for possível, capturar o animal e levá-lo ao serviço de saúde.

E atenção:

:: Não amarrar ou fazer torniquete.

:: Não aplicar qualquer tipo de substância sobre o local da picada (fezes, álcool, querosene, fumo, ervas, urina), nem fazer curativos que fechem o local, pois isso pode favorecer a ocorrência de infecções.

:: Não cortar, perfurar ou queimar o local da picada.