A vitória sobre o Cruzeiro, com gol de Borré, marcou também o retorno de Alan Patrick após mais de um mês afastado por lesão. O camisa 10, que entrou no segundo tempo do jogo deste domingo (25), disse ter condições de poder começar a próxima partida e avaliou que pode jogar ao lado de Gabriel Carvalho, que virou titular durante sua ausência.