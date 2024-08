Após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 no Beira-Rio, a semana do Inter prevê dois jogos fora de casa. Na quarta-feira (28), será novamente contra o Cruzeiro, agora na recuperação da sexta rodada, atrasada em função da enchente. No domingo (1º), visita o Juventude. A vantagem é que o time está bem mais encorpado, com as voltas de Borré, Alan Patrick e Vitão.