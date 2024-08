O Inter voltou a vencer no Brasileirão. No domingo (25), o Colorado superou o Cruzeiro, por 1 a 0, no Beira-Rio. O gol da vitória foi marcado por Rafael Borré no segundo tempo. Com o resultado, o time do técnico Roger Machado subiu para a 11ª colocação, com 28 pontos, dentro da zona de classificação à Sul-Americana.