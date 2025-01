Vigilância em Saúde de David Canabarro investiga suspeita de intoxicação alimentar de pelo menos 30 pessoas

Maionese está entre alimentos em análise. Arquivo pessoal

A Vigilância em Saúde de David Canabarro, na região norte do Estado, investiga uma suspeita de intoxicação alimentar que teria acometido dezenas de pessoas. Elas consumiram alimentos do mesmo estabelecimento no domingo (12).

De acordo com o diretor técnico do Hospital Beneficente São José, Cláudio Amaral da Silva, entre 30 e 40 pacientes buscaram atendimento médico desde a tarde de segunda-feira (13) com dores abdominais, diarreia, vômito e mal estar.

Segundo ele, nenhum paciente apresentou quadro grave. Até a noite de terça-feira (14), outras pessoas buscaram atendimento, por isso o número total de casos ainda está sendo contabilizado.

Leia Mais Parte do telhado do ginásio Capingui cede em Passo Fundo

— Ainda é arriscado dizer com certeza o que pode ter causado os sintomas, mas todos os pacientes tiveram em comum a ingestão de um alimento específico, que agora vai passar por testagem — disse o médico.

Conforme a secretária de Saúde do município, Raquela Tibolla, a vigilância realiza trabalho de coleta de materiais, como fezes, e entrevista com pacientes que apresentaram sintomas. Também são analisados os alimentos vendidos no estabelecimento em questão.

— Ainda não sabemos qual alimento pode ter causado o problema — disse.

A secretária também informou que o estabelecimento está regularizado junto à vigilância. Nesta quinta-feira (16), o material coletado será levado ao Laboratório Central do Estado (Lacen), em Porto Alegre, para análise.

A reportagem de GZH Passo Fundo apurou que o estabelecimento comercializa carne assada e maionese para retirada aos finais de semana. Em nota os proprietários do local se disseram "surpresos com o ocorrido" e que "estão colaborando com as equipes da secretaria de Saúde".

Confira a íntegra da nota