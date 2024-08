Novo executivo Notícia

André Mazzuco projeta trabalho a longo prazo em apresentação no Inter: "Acredito na continuidade"

Dirigente, que trabalhou este ano no Botafogo e no Athletico-PR, agora quer combater a cultura imediatista no Colorado

26/08/2024 - 13h56min Atualizada em 26/08/2024 - 16h54min