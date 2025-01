Com Carbonero e Vitinho, Inter quer time mais rápido e finalizador em 2025

Carbonero, pelo Racing, e Vitinho, pelo RB Brantino. Montagem sobre fotos de Juan Mabromata, AFP e Ari Ferreira, RB Bragantino, Divulgação

O Inter quer um time mais rápido e que chute mais a gol em 2025. Por isso, o clube acertou a contratação de Vitinho, do Bragantino, e está próximo de um acordo com o colombiano Johan Carbonero, do Racing, ambos atacantes de 25 anos e que contemplam as duas características. A ideia da direção é ainda se prevenir de possíveis negociações de Wanderson e Wesley ao longo do ano.

Além de aumentar a velocidade e as finalizações, a meta é também dar uma nova alternativa de jogo ao técnico Roger Machado. Embora tanto Vitinho quanto Carbonero atuem preferencialmente pelo lado esquerdo, ambos podem atuar no lado direito em caso de necessidade. Logo, se quiser, o treinador agora pode escalar a equipe com dois pontas de velocidade juntos.

Vitinho tem como jogada principal o chute de média e longa distância

Revelado pelo Athletico-PR, Vitinho despontou em 2019 e foi destaque nas temporadas seguintes, sendo negociado com o Dinamo de Kiev-UCR. Após a guerra na Ucrânia, porém, o atleta retornou por empréstimo ao clube parananense, em 2022, e posteriormente, foi cedido ao Bragantino, onde estava até a temporada passada

O atacante já está em Porto Alegre e aguarda apenas a aprovação nos exames médicos para ser anunciado. Ainda vinculado ao Dinamo, o atleta será emprestado até dezembro aos colorados.

— O Vitinho é um atacante de velocidade, que joga mais pelo lado esquerdo do campo. É destro, e a sua principal jogada é quando corta para dentro e arremata de média e longa distância. No Athletico, ele viveu o seu melhor momento em 2021, quando acabou sendo negociado com o futebol ucraniano. De lá para cá, conseguiu ter alguns bons momentos, mas nunca de forma sequencial. Agora, no Inter, é a sua chance de recuperar a boa fase, pois potencial ele tem — avalia o jornalista Daniel Piva, do GE Paraná.

Leia Mais Quem é Vitinho, atacante que tem acerto encaminhado com o Inter

Carbonero pode jogar pelos dois lados do ataque

Já Carbonero foi revelado pelo Once Caldas-COL onde despontou também em 2019, sendo convocado pela seleção da Colômbia para o Mundial Sub-20 e para a Copa América. Após uma passagem pelo Gimnasia y Esgrima-ARG, foi contratado em 2022 pelo Racing, onde viveu bons momentos, apesar de ser prejudicado por uma lesão grave em 2023.

Leia Mais Quem é Carbonero, atacante que negocia com o Inter

— O Carbonero joga nos dois lados, mas rende melhor pela esquerda. Como é destro, gosta de cortar para o lado e chutar a gol. É um ponta rápido, hábil e bom no mano a mano. É um jogador que desequilibra. O seu melhor momento foi em 2022, com o (técnico Fernando) Gago. No ano seguinte, porém, sofreu uma lesão de ligamento cruzado no joelho e não voltou a recuperar o seu melhor nível. Mas é um jogador recuperável, que precisa melhorar a confiança, pois tem muitas qualidades — opina o jornalista Nicolás Montalá, setorista do Racing do Diário Olé.