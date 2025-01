Antônio Carlos Zago é o novo técnico do boliviano The Strongest

O brasileiro Antonio Carlos Zago, ex-técnico da Bolívia, vai comandar o The Strongest na Copa Libertadores de 2025 e no campeonato local, anunciou o time boliviano neste domingo (12).

"O Club The Strongest dá as boas-vindas ao professor Antônio Carlos Zago, técnico com ampla experiência em clubes e com passagem pela Seleção Boliviana", indicou o clube em suas redes sociais.