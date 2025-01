Conversas Cruzadas: estiagem ameaça o agronegócio no RS? Como enfrentar a crise?

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe a colunista de agronegócio da Zero Hora, Gisele Loeblein, o diretor técnico da Emater/RS-Ascar, Claudinei Baldissera, o vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, e o diretor-geral da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Márcio Amaral, para debater como enfrentar a estiagem que ameaça o agronegócio no Rio Grande do Sul.