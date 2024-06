Medo de morrer no tiroteio entre criminosos e policiais: é assim que um funcionário do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, descreve as cenas de terror vividas na noite da quarta-feira (19). O homem de 46 anos, que trabalha há mais de uma década no aeroporto da Serra, conta que nunca viveu uma situação parecida.