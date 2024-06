Ao menos oito pessoas estariam envolvidas em tentativa de assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias

As forças de segurança pública de Caxias do Sul já têm a identidade do criminoso morto em confronto com a Brigada Militar (BM) após uma tentativa de assalto a carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, em entrevista ao programa Atualidade, da Rádio Gaúcha. No entanto, segundo ele, o nome não será divulgado para não atrapalhar as investigações do caso e as buscas pelos fugitivos.