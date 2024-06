Imagens de câmeras de segurança do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, flagraram o momento em que criminosos chegaram no hangar na noite desta quarta-feira (19) e assaltaram um carro-forte. A ação aconteceu por volta das 19h30min. O 2º sargento Fabiano Oliveira, integrante do 12º Batalhão de Polícia Militar, e um dos assaltantes morreram.