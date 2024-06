Assalto a carro-forte fecha aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul

O ataque a um carro-forte, registrado na noite de quarta-feira (19), fechou por algumas horas o Aeroporto Hugo Cantergiani nesta quinta-feira (20). A decisão, segundo a prefeitura de Caxias do Sul, foi tomada pela Polícia Federal como medida de segurança. Uma varredura foi feita na parte interna do pátio com o objetivo de verificar se não havia ninguém dentro do local. Um voo da Latam, marcado para as 10h20min, foi cancelado. O espaço foi reaberto por volta das 10h30min.