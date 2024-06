O aeroporto de Caxias do Sul foi reaberto por volta das 10h30min desta quinta-feira (20) após ter as operações interrompidas por conta do assalto ocorrido na noite de quarta-feira (19). A medida ocorria em função do fechamento do espaço para a perícia no ponto onde houve o assalto a um carro forte na noite desta quarta-feira (19). Ate então os passageiros eram orientados a entrar em contato com as empresas a respeito da viagem.