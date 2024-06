As companhias aéreas cancelaram pelo menos dois voos programados para a manhã desta quinta-feira (20) no aeroporto de Caxias do Sul. A medida ocorre em função do fechamento do aeroporto para a perícia no ponto onde houve o assalto a um carro-forte na noite desta quarta-feira (19). A orientação é que os passageiros entrem em contato com as empresas para orientações a respeito da viagem.