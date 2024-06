Brigada Militar faz cerco estratégico com óculos de visão noturna para capturar assaltantes em Caxias do Sul

O assalto a um carro-forte na noite desta quarta-feira (19), no Aeroporto de Caxias do Sul, ocasionou uma série de confrontos entre a Brigada Militar (BM) e os criminosos, tendo como resultado a morte de um sargento do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Conforme o comandante-geral da BM, coronel Cláudio Feoli, o 2º sargento Fabiano Oliveira foi atingido por um tiro de fuzil no tórax, que atravessou o colete de proteção balística. Mesmo socorrido e levado ao hospital, o brigadiano não resistiu. Ele deixa esposa e dois filhos.