Uma noite de futebol transformada em noite de terror. Equipes da Brigada Militar que atuavam no policiamento ostensivo da partida entre Juventude e Vasco, no Estádio Alfredo Jaconi, foram uma das tantas forças de segurança mobilizadas para atuar no assalto a um carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani, nesta quarta-feira (19).