A polícia mantém, na manhã desta quinta-feira (20), as buscas a criminosos que mataram um policial militar em uma tentativa de assalto a carro-forte, no Aeroporto Hugo Cantergiani, na noite de quarta (19), em Caxias do Sul. Segundo o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), tenente-Coronel Ricardo Moreira de Vargas, os trabalhos ocorrem em toda a região. Segundo ele, são ao menos oito criminosos.