PCC estaria por trás do sangrento assalto na Serra

É do Piauí o bandido morto em troca de tiros com a Brigada Militar durante o sangrento assalto cometido ao anoitecer de quarta-feira (19) no aeroporto Hugo Cantergiani, de Caxias do Sul. Ou, pelo menos, é o que diz no documento que ele portava. O que o sujeito fazia tão longe da sua terra natal é um dos indícios de que a quadrilha que executou o roubo milionário tem abrangência nacional. As primeiras informações são de que o homem morto é suspeito de participação em outros ataques a carros-fortes país afora. Além dele, morreu o segundo sargento Fabiano Oliveira, da BM, que tentava fazer frente aos quadrilheiros.