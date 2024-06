O ataque a um carro-forte no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na noite de quarta-feira (19), pretendia roubar cerca de R$ 30 milhões de um banco privado transportados a partir de Curitiba. Segundo informações das forças de segurança, parte do dinheiro estava na camionete Frontier, com o criminoso que foi morto. Essa quantia, estimada preliminarmente em mais ou menos R$ 15 milhões, foi recuperada.