Dois homens suspeitos de envolvimento no assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, foram detidos por volta das 14h desta sexta-feira (21) em Juquitiba, a cerca de 85 quilômetros da capital de São Paulo. A prisão foi feita por policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M).