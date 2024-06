Assalto a carro-forte em aeroporto de Caxias do Sul é o maior do Estado; relembre outros

O assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, na última quarta-feira (19), é o maior do Estado. A quantia tentada de R$ 30 milhões, ou ainda os R$ 15 milhões levados pelo bando, superam um assalto de 2002, cometido em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai. Na época, 10 criminosos levaram R$ 5,7 milhões em mercadorias de um depósito da aduana. O que mostra ainda como o caso no Hugo Cantergiani é atípico e isolado é que o crime é também o sexto maior do Brasil. No país, o maior é um roubo a um banco privado em plena Avenida Paulista, em São Paulo, onde uma quadrilha esvaziou 161 cofres e levou a quantia de R$ 500 milhões, em agosto de 2011. No Estado, dos cinco maiores assaltos, três estão na Serra - todos a carros-fortes.