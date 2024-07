Sexto suspeito de envolvimento no assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul é preso

Na 5ª fase da Operação Elísios, que investiga o assalto a um carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul, a Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira (5) mais um suspeito de envolvimento no crime. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado em São Paulo (SP). Esta é a sexta prisão da força-tarefa que envolve também Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar (BM). Na noite de 19 de junho, pelo menos dez criminosos assaltaram um carro-forte que iria transportar R$ 30 milhões. O dinheiro chegava no aeroporto Hugo Cantergiani.