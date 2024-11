O Mustang GT Performance, mais ousado, potente e eletrônico, chega aos 60 anos atualizado. Na sétima geração, mítico esportivo Ford preserva as origens e avança na tecnologia, conforto, desempenho e segurança. O visual, detalhes clássicos, o motor V8 e a tração traseira mantém a tradição esportiva. Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com um Ford Mustang GT Performance 2024 que tem preço de R$ 529 mil.



O visual esportivo combina as linhas ousadas e atualizadas com os elementos clássicos do modelo original dos anos 60. A frente baixa, o capô longo, os para-lamas robustos e as lanternas traseiras tripartidas remetem ao modelo pioneiro que, a partir das ruas de São Francisco (EUA), conquistou o mundo pelas telas, ruas e estradas.



O interior do GT Performance atualizado acompanhou a evolução da tecnologia com avançados recursos eletrônicos. Acabamento premium, remete a caças a jato, avança na conectividade e chama a atenção pelas generosas telas digitais do quadro de instrumentos e do multimídia.