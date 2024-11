A necessidade do reparo dos airbags dos veículos Toyota fabricados entre 2007 e 2017 e que ainda não fizeram o recall levou a Savarauto promover uma campanha de alerta. A ação abrange no Estado cerca de 600 veículos de diversos modelos da marca japonesa que ainda não procuraram a concessionária para a substituição ou correção de uma peça no airbag dos carros.