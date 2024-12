Sprinter elétrica chega com três versões, motor de 200 cv e autonomia de até 478 km 

Van elétrica Mercedes-Benz tem três versões. Mercedes-Benz / Divulgação

A eSprinter, a versão 100% elétrica da van Mercedes-Benz, chega ao Brasil com motor de 200 cv e autonomia de até 478 quilômetros pelo ciclo WLTP. A montadora garante que a eSprinter tem a maior autonomia do segmento entre os modelos disponíveis no país. Com as opções truck, furgão e furgão vidrado e PBT de 3,5 e 4,25 toneladas, a Mercedes-Benz eSprinter tem preço a partir de R$ 482.900.

A linha eSprinter avança no transporte sustentável para carga e passageiros. A Mercedes lembra que assim como no portfólio a combustão, a versão elétrica tem diferentes opções de tonelagem e entre eixos.

A venda da eSprinter em sua primeira fase abrange 14 concessionárias da marca nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2025, a rede e os locais de venda serão ampliados, o que deverá incluir o Rio Grande do Sul.

Conjunto propulsor elétrico

O conjunto propulsor da eSprinter combina o motor, o eixo traseiro elétrico e as baterias de 81 kWh e 113 kWh. O motor síncrono de ímã permanente (PSM) pesa cerca de 130 quilos e gera potência de 200 cv (150 kW) e força (torque) de 41 kgfm distribuidos no eixo traseiro.

Conjunto propulsor de 200 cv no eixo traseiro.

A recarga da bateria com carregador a bordo tem potência máxima de 11 kW. Em carregadores rápidos, o veículo pode ser carregado com até 50 kW, de 10 a 80% da capacidade em cerca de 93 minutos para a bateria de 113 kWh.

Parceria com a WEG para carregadores rápidos.

Nas versões furgão e furgão vidrado, a autonomia é de até 478 quilômetros e na versão chassi-cabine de até 329 quilômetros pelo ciclo europeu WLTP. O que segundo a fabricante, torna o veículo ideal tanto para o uso urbano diário quanto para distâncias mais longas.

Operação versátil

Faróis em LED e porta de recarga no logo da marca.

Com carrocerias de 5,392 metros a 6,697 m de comprimento e distância entre os eixos de 3,665 m a 4,325 mm e teto alto, o peso bruto total é de até 4,25 toneladas e capacidade de reboque de até 1,5 tonelada. A capacidade de carga é de até 14 metros cúbicos.

Os três módulos do conceito da nova eSprinter facilitam a adaptação da plataforma para diversas variantes. No módulo frontal ficam todos os componentes de alta voltagem e pode ser combinado com todas as distâncias entre eixos e do tamanho da bateria que é integrada no assoalho do veículo. O módulo traseiro abriga o motor elétrico que aciona o eixo.

Interior e tecnologia

Multimídia digital MBUX e ar-condicionado .

A versão mais recente do Mercedes-Benz User Experience (MBUX), que equipa os automóveis da marca alemã, também está disponível para a eSprinter. Traz funcionalidades como o assistente de voz Hey Mercedes e conexão ao celular sem fio, banco do motorista com aquecimento e rebatimento dos retrovisores, entre outros.

Volante multifuncional e Instrumentos digitais.

A versão elétrica da Sprinter taz recursos de apoio à condução e à segurança como o assistente ativo de frenagem, alertas de ponto cego e de fadiga, manutenção de faixa, sensor de pressão dos pneus e câmera de ré. Os faróis, lanternas e sinalizadores são em LED.

Os três modos de condução permitem personalizar o desempenho e o consumo de energia. O Comfort oferece toda a potência e torque disponíveis, o Economic limita a potência do motor para maior eficiência e o Maximum Range reduz ainda mais a potência do motor e limita o uso de funcionalidades como o ar-condicionado para otimizar a autonomia.

Autonomia de até 478 km no ciclo europeu WLTP.

A frenagem regenerativa atua em quatro níveis: D-, D, D+, D++. O sistema faz com que a inércia do veículo carregue as baterias, aumenta a autonomia e reduz o uso dos freios.

A eSprinter destinada ao Brasil é produzida nas fábricas de Düsseldorf e Ludwigsfelde, na Alemanha.

Viagem a convite da Mercedes-Benz