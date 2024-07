Suspeito de envolvimento em assalto ao aeroporto de Caxias do Sul é investigado por roubos cometidos em diferentes Estados

O quinto homem preso por suspeita de envolvimento no assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, é investigado pela polícia do Paraná por participação de roubo a uma transportadora de valores, em 2022, na cidade de Guarapuava, e em outros crimes semelhantes registrados em diferentes Estados. Ele foi preso em Minas Gerais no final do mês de junho, dias depois do roubo em Caxias, e encaminhado à Penitenciária Estadual de Piraquara no Estado paranaense nesta quarta-feira (3), onde deve permanecer detido. Os assaltos em Guarapuava e em Caxias, ambos com confronto, registraram a morte de policiais.