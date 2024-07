Por que o bandido morto por policiais paulistas pode ser o líder do assalto no aeroporto de Caxias do Sul

O assaltante gaúcho Guilherme Costa Ambrózio, 41 anos, morreu como viveu, de arma em punho. Ele portava uma pistola Glock com carregadores para mais de 30 projéteis quando foi morto, em troca de tiros com policiais civis de São Paulo, na tarde de sexta-feira (5). Os agentes cumpriam um mandado de prisão contra ele no bairro Jabaquara, capital paulista, e relatam terem sido recebidos a tiros.