Suspeito de envolvimento no assalto a carro-forte no aeroporto de Caxias é morto em São Paulo

Foi morto em São Paulo (SP) mais um suspeito de ter participado do assalto ao aeroporto de Caxias do Sul. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) paulista, o homem de 40 anos tentou reagir contra policiais civis da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (DISCCPAT). Os agentes cumpriam um mandado de prisão contra ele, na tarde desta sexta-feira (5). Segundo apurado pela reportagem, o suspeito é o gaúcho Guilherme Costa Ambrózio. Ele tinha um longo histórico de envolvimento a assaltos a bancos e carro-forte, inclusive na Serra.