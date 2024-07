A Polícia Federal cumpriu nesta segunda-feira (08) mais um mandado de prisão da Operação Elísios, que investiga o assalto a um carro-forte no Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. O suspeito já havia sido capturado em Minas Gerais no dia 26 de junho, em virtude do seu envolvimento em uma tentativa de assalto em Guarapuava, no interior do Paraná, em abril de 2022.