Stalking: perseguição é crime no Brasil; entenda

Lei sancionada em 2021 tipificou perseguição no Código Penal.

Perseguição — stalking , em inglês — é crime no Brasil desde março de 2021. Além de multa, a pena para a prática pode ser de seis meses a dois anos de prisão , podem chegar a três se houver agravantes.

O que caracteriza stalking?

Raquel Sparemberger, professora da Faculdade de Direto do Ministério Público, explica que o stalking é uma conduta de perseguição , "onde o agente, com o intuito de amedrontar a vítima, segue um padrão de assédio dirigido a ela".

A especialista dá exemplos de ações que fazem parte do padrão de comportamento de um stalker:

— A vítima passa a ter receio de desenvolver suas atividades corriqueiras, com medo de que seja prejudicada pelo perseguidor — diz a professora.

Mulheres são mais afetadas

Segundo dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, mulheres são vítimas de 84% das denúncias de stalking recebidas pelo Disque 100 e Disque 180. Destes relatos, 76% têm homens como autores do crime.

A pena para quem for condenado por esse crime vai de seis meses a dois anos de prisão, além de multa. A punição é aumentada se o crime tiver sido contra criança, adolescente, idoso ou mulher "por razões da condição do sexo feminino", segundo a lei.

Aumento de casos

O crime de stalking no país aumentou 34,5% de 2022 a 2023, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2024. Dentro dos crimes de violência contra as mulheres, foi a tipificação que mais cresceu.