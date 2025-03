Quando começa o outono em 2025? Veja as datas das estações do ano

Outono começa na próxima quinta-feira. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O outono de 2025 terá início nesta quinta-feira (20), às 6h02min, no horário de Brasília. A estação se estende até 20 de junho, quando dá lugar ao inverno. No hemisfério Sul, onde está localizado o Brasil, o outono sempre começa entre os dias 20 e 21 de março, marcando o fim do verão.

Conhecido como outono austral, esse período se caracteriza pela queda gradual das temperaturas, encurtamento dos dias e alteração da paisagem, com folhas de árvores caducas mudando de cor e caindo.

Já no hemisfério Norte, o outono ocorre entre setembro e dezembro e é chamado de outono boreal.

Equinócio de outono

O outono começa com um fenômeno astronômico chamado equinócio de outono, momento em que o dia e a noite têm praticamente a mesma duração. Esse evento ocorre porque os raios solares incidem com uniformidade sobre os hemisférios Norte e Sul.

Ao longo da estação, os dias começam a ficar mais curtos e as noites, mais longas. A temperatura também passa por uma transição: o calor intenso do verão vai diminuindo gradativamente até a chegada do inverno.

Características do outono

As características do outono variam de acordo com a região, mas, de forma geral, a estação é marcada por:

Mudança na coloração das folhas: tons amarelados, alaranjados e avermelhados predominam antes da queda das folhas

tons amarelados, alaranjados e avermelhados predominam antes da queda das folhas Redução das temperaturas: os dias passam a ficar mais amenos, especialmente no Sul e Sudeste do Brasil

os dias passam a ficar mais amenos, especialmente no Sul e Sudeste do Brasil Dias mais curtos e noites mais longas: o Sol se põe mais cedo devido à inclinação da Terra

o Sol se põe mais cedo devido à inclinação da Terra Formação de nevoeiros: a combinação de umidade elevada e queda de temperatura favorece a neblina em diversas cidades

a combinação de umidade elevada e queda de temperatura favorece a neblina em diversas cidades Diminuição da umidade: em algumas regiões, o ar fica mais seco, enquanto outras registram um aumento das chuvas

Quando começam as outras estações em 2025?

Além do outono, as demais estações do ano também já têm data e horário para começar no Brasil:

Inverno: 20 de junho, às 23h42min

20 de junho, às 23h42min Primavera: 22 de setembro, às 15h19min

22 de setembro, às 15h19min Verão: 21 de dezembro, às 12h03min

Cada uma dessas estações apresenta mudanças climáticas e influência no cotidiano da população.