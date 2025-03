Tempo firme e temperatura em elevação; veja como será a terça-feira no RS

Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 20ºC e 28ºC. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A terça-feira (18) será marcada pelo sol e pela nebulosidade variada no Rio Grande do Sul. A previsão é de tempo firme, mas a combinação de calor e a circulação de umidade vinda do oceano devem estimular a ocorrência de chuva fraca em pontos da Serra, do Litoral Norte e da Região Metropolitana.

O sol deve aparecer entre poucas nuvens ao longo da manhã e a temperatura entra em elevação em todo o Estado, com a máxima se aproximando dos 30ºC. Em Porto Alegre, o termômetro deve atingir os 28ºC, enquanto Santa Rosa, os 30ºC, e Uruguaiana, os 32ºC.

As áreas com condição para precipitação devem ter pancadas de forma isolada e localizada à tarde, sem alertas e sem previsão de grandes acumulados. De acordo com informações da Climatempo, na Serra, a chuva é esperada nas cidades mais próximas a Santa Catarina.

Na quarta-feira (19), a tendência é que o tempo continue estável, ensolarado e com pouca nebulosidade sobre grande parte do Rio Grande do Sul. O destaque do dia deve ficar para o calor à tarde e para as temperaturas mais acentuadas no oeste gaúcho.

Veja a previsão para a sua região nesta terça-feira:

Região Metropolitana

A região deve observar sol entre algumas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Noite com tempo firme. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 28ºC.

Campanha

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, a mínima atinge 17ºC e a máxima, 26ºC.

Fronteira Oeste

Terça-feira será ensolarada, sem nuvens no céu. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 18ºC e 32ºC.

Litoral Norte

O tempo deve ser de céu parcialmente encoberto e possibilidade de chuva passageira. À noite, nebulosidade prevalece. Em Capão da Canoa, a temperatura fica entre 19ºC e 24ºC.

Litoral Sul

É esperado sol o dia todo, sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto. Em Rio Grande, a mínima atinge 19ºC e a máxima, 25ºC.

Região Central

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Santa Maria, os termômetros ficam entre 18ºC e 27ºC.

Região Noroeste

Tempo aberto com sol o dia todo. Em Santa Rosa, a temperatura varia entre 19ºC e 30ºC.

Região Norte

Dia ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Passo Fundo, a mínima atinge 18ºC e a máxima, 27ºC.

Região Sul

Terça-feira de sol entre algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Canguçu, a temperatura varia entre 17ºC e 24ºC.

Serra

Sol aparece entre nebulosidade variável ao longo do dia. A previsão é de chuva mais fraca e localizada à tarde em pontos isolados da Serra. Em Bento Gonçalves, os termômetros variam entre 16ºC e 25ºC.

