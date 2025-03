RS tem dois alertas de chuva do Inmet válidos nesta segunda-feira; veja as regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para "perigo potencial" de chuva intensa e tempestade em diversas áreas do Rio Grande do Sul até a noite desta segunda-feira (17). Dois comunicados distintos, ambos com grau de severidade amarelo, foram emitidos pela instituição.

Em vigor até as 20h e válido desde as 11h, o primeiro, de "chuvas intensas", abrange parte da Região Sul, entre Pelotas, Dom Feliciano e Tapes, e do Litoral Norte – até Cidreira.

Nestas áreas, o Inmet alerta para "perigo potencial" de rajadas de vento de entre 40 km/h e 60 km/h, com volume de chuva de até 30 milímetros por hora.

O segundo alerta, em vigor até as 21h, de "tempestade", abrange faixa do Litoral Norte — a partir de Cidreira —, passa pela Serra, Vale do Paranhana e a metade leste da Região Norte. Em municípios destas regiões, há risco de queda de granizo, possibilidade de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e chuva de até 30 milímetros por hora.

Ambos os alertas apontam para baixo risco de problemas no abastecimento de energia elétrica, alagamentos e quedas de galhos de árvores.

Orientações

O instituto também fornece instruções sobre como agir em caso de transtornos relacionados às condições meteorológicas. Confira abaixo: