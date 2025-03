Empresa capixaba vence primeira etapa para monitorar qualidade do ar em três cidades gaúchas

A empresa capixaba Aires Serviços Ambientais venceu a primeira parte da disputa para instalação de três novas estações de monitoramento da qualidade do ar no Rio Grande do Sul. Ela ofereceu realizar o serviço ao custo de R$ 3,61 milhões ao longo de quatro anos.

Atualmente, o Rio Grande do Sul tem seis estações ativas: em Porto Alegre, Canoas, Triunfo, Gravataí, Esteio e Guaíba. O Estado já chegou a contar com 17 .

A da capital gaúcha é temporária. Ela foi instalada em novembro pelo período de seis meses e está localizada no Centro Estadual de Treinamento Esportivo do Rio Grande do Sul (Cete), no bairro Menino Deus.