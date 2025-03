Definido quem irá reformar casas de bombas do Centro Histórico, Beira-Rio e Sarandi

O consórcio MSH EBAPs, formado pelas empresas MGM, SJF e HIGRA Industrial, foi anunciado como o vencedor da licitação que irá reformar quatro casas de bombas de Porto Alegre. Chamadas de estações de bombeamento de águas pluviais (Ebaps), elas estão localizadas no Centro Histórico (17 e 18), no entorno do estádio Beira-Rio (12) e na Vila Minuano, no bairro Sarandi (20).