Obra na Rua dos Andradas será retomada

A Rua dos Andradas vai voltar a receber obras a partir desta semana . O trecho de 80 metros quadrados, no cruzamento com a Rua General Câmara, ganhará revitalização.

A intervenção faz parte das obras do Quadrilátero Central. Os trabalhos no local ainda não haviam iniciado .

Em outubro do ano passado, venceu a autorização que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deu para o serviço ser executado. Em dezembro, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) solicitou a prorrogação da autorização.

Pela proximidade com a Praça da Alfândega - tombada pelo patrimônio histórico -, esse é o único trecho da obra que requer essa validação. Em parte do novo piso, pedras portuguesas serão usadas.

No restante, haverá aplicação de concreto in loco - tons mais escuros no centro e mais claros nas pontas. Os dois degraus vão ser reformados.