Escanteios, contragolpes, chutes de longe e da pequena área: um raio X dos gols sofridos pelo Inter

Inter foi vazado no jogo contra o Palmeiras e desandou. Renan Mattos / Agencia RBS

Foram 11 gols sofridos nos últimos três jogos, 17 desde a derrota para o Palmeiras. Só o o time do Maracanã, da Série D, não balançou as redes coloradas no último mês. E os gols foram de formas variadas.

De escanteios a contragolpes, da área pequena a chutes de longe, Anthoni tem sido vazado com frequência. Estancar isso é o primeiro passo para o Inter voltar a vencer.

Sem muito tempo para corrigir nos treinos, o jeito é resolver em trabalhos específicos. Ao menos é o que diz o ex-zagueiro Gonçalves, com passagem pelo Inter em 1999 e na Seleção na Copa de 1998. O antigo defensor diz:

— A correção passa por treinos para zagueiros, laterais e volantes. Para que todos melhorem individualmente itens como bola aérea, velocidade, recuperação. Não adianta só vídeo com os jogos. Porque no campo, por mais que a parte tática seja importante, é o desempenho do atleta que faz a diferença. Sei que são muitos jogos, mas é necessário fazer isso para resolver o problema, inclusive mentalmente.

Roger Machado citou isso na última entrevista coletiva. O técnico quer buscar o meio-termo e a segurança para reduzir os danos defensivos:

— O desequilíbrio dentro do jogo faz com que o adversário tome o controle tecnicamente e mentalmente. Se a gente encontrar o equilíbrio, melhora.

O Inter visita o Nacional-URU às 19h de quinta-feira (15). O jogo ocorre no Grand Parque Central. Se vencer, o time gaúcho fica próximo de avançar às oitavas de final da Libertadores. Uma derrota deixa os colorados em situação delicada na competição.

Os gols que o Inter levou

Palmeiras

Leia Mais Inter perde em casa para o Palmeiras e encerra sua série invicta

Gómez lança, Richard Ríos aproveita falha de Bernabei e cruza para Facundo Torres, sozinho, dominar e chutar.

Grêmio

Leia Mais Gre-Nal 447 termina empatado na Arena

Dodi chutou da entrada da área, a bola sobrou para Braithwaite cara a cara com Anthoni, que fez ótima defesa. Na volta, Marlon chutou cruzado, Cristian Olivera completou mal, mas a conclusão pegou no goleiro e entrou.

Nacional

Leia Mais Inter busca empate com o Nacional pela Libertadores

1 - Após cobrança de escanteio, a zaga afasta. De cabeça, o atacante do Nacional devolve a bola para a área. Bernabei não tinha saído a tempo para o impedimento e Millán, sozinho, desvia de Anthoni.

2 - Alan Patrick tenta um passe no ataque e é interceptado. Em três toques, o Nacional chega à linha de fundo pela direita. O cruzamento rasteiro encontra Boggio no meio da área, antecipando-se a Bruno Henrique.

3 - Em escanteio no primeiro pau, Valencia não conseguiu cortar, Anthoni foi surpreendido pela bola e o rebote ficou para Coates, sozinho, empurrar para a rede.

Juventude

Leia Mais Inter vira sobre o Juventude e sobe na tabela do Brasileirão

Lançamento às costas da defesa, pelo lado esquerdo do ataque. A cobertura chega atrasada, Gilberto domina e encosta para Batalla bater de primeira e vencer Anthoni.

Corinthians

Leia Mais Inter leva virada nos acréscimos e perde para o Corinthians

1 - Depay recebe um passe entre a defesa e o meio-campo do Inter. Livre, ele tem tempo para girar e acionar Yuri Alberto. O centroavante domina, entra na área, se livra de Vitão e Fernando e bate de pé esquerdo no canto oposto ao de Anthoni.

2 - O Inter já tinha um jogador expulso quando Carrillo cruzou da direita e, mesmo com linha de cinco na área, Ángel Romero teve vantagem no jogo aéreo. Ele ajeitou e Yuri Alberto, também de cabeça, apenas completou.

3 - Yuri Alberto converteu um pênalti marcado pelo árbitro por indicação do VAR, em dividida de Óscar Romero.

4 - Talles Magno desarma Romero, ganha a dividida de Aguirre, atravessa o campo inteiro com a bola pelo lado esquerdo e serve Coronado, que encobre Anthoni.

Atlético Nacional

Leia Mais Inter perde para o Atlético Nacional e cai para terceiro no Grupo F da Libertadores

1 - Pelo lado esquerdo do ataque, Arce dá um passe de primeira que encontra Camilo Cándido, originalmente marcado por Bruno Henrique, sozinho na esquerda. Ele cruza e Viveros se antecipa, domina e gira sobre Victor Gabriel.

2 - O Inter perdeu a bola na área do Atlético Nacional. Thiago Maia e Bernabei não alcançam e em um contragolpe, Hinestroza ajeita para Arce ampliar.

3 - Já no final do jogo, um balão para cima encontra Viveros na área. Ele se impõe fisicamente sobre Victor Gabriel e marca o terceiro.

Botafogo

Leia Mais Com time misto, Inter é goleado pelo Botafogo e cai quatro posições no Brasileirão

1 - Em um ataque pela esquerda defensiva do Inter, a bola chegaria em Cuiabano. Aguirre, deslocado do lado esquerdo, corta parcialmente, Jeffinho pega a sobra e encosta para Igor Jesus concluir por entre as pernas de Rogel.

2 - Marlon Freitas pega a bola no meio. A defesa do Inter, alta, está desalinhada. Rogel está à frente dos demais. O volante do Botafogo lança Artur entre o uruguaio e Aguirre. O zagueiro não consegue correr para alcançá-lo. O chute faz um arco por cima de Anthoni.

3 - Novamente Marlon Freitas faz um lançamento em profundidade e encontra a defesa do Inter adiantada e mal posicionada. Cuiabano bate e encobre Anthoni.

4 - Artur inicia a jogada pela direita. Ele cruza, Ramon afasta parcialmente. O mesmo Artur pega a sobra e entrega para Alex Telles, desmarcado, bater de fora da área, no ângulo.