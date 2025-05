O que vale para o Grêmio a partida contra o Godoy Cruz

Cristian Olivera é um dos destaques do time.

A definição é de Mano Menezes. O Grêmio, no momento, é um time estagnado .

Preso a um ciclo de insucessos , com raros momentos de brilho, o Tricolor tem uma chance de romper com essa realidade que marca a temporada de 2025 nesta terça-feira (13) .

Em segundo lugar no Grupo D, com oito pontos, a equipe gaúcha tem a chance de resolver a sua situação na competição.

Os visitantes lideram a classificação com 10 pontos. Uma vitória coloca a equipe de Mano na liderança . O jogo contra o Sportivo Luqueño, que fechará a fase de grupos, será na Arena.

Além dos três pontos

O confronto contra o Godoy Cruz tem uma importância que vale mais do que os três pontos .

Além da possibilidade de definir a classificação para as oitavas de final, a partida contra os argentinos também carrega peso sobre o calendário e o momento da equipe.

Como foi dito pelo técnico após o empate no sábado (10) com o Bragantino , o Grêmio ainda vive um momento delicado .

— Nem diria que demos passos atrás. Não demos um à frente. Ficamos estagnados . A gente pode considerar alguns aspectos bem positivos, alguns aspectos bem positivos do jogo, mas o resultado sempre é a parte, é a cereja do bolo nessa hora quando você precisa passar para frente. Então precisamos deles para agregar isso — definiu Mano.

Chance de mostrar evolução

— Temos que demonstrar dentro do campo que queremos fazer. Desde que cheguei ao Grêmio, é um clube que tem que brigar para títulos e vamos trabalhar para isso. O Grêmio não é um clube para ser medíocre. Vamos trabalhar e vamos melhorar, porque o objetivo é ganhar títulos — declarou Braithwaite.

Alívio no calendário

Outra consequência da partida contra os argentinos será sentida no calendário do clube .

Duas datas estão reservadas pela Conmebol para a disputa dos playoffs . O jogo de ida deve acontecer no dia 16 de julho. A previsão é de que a partida de volta seja realizada em 23 de julho.

O problema é que a CBF também reservou essas datas para o Brasileirão . Os adversários seriam Fortaleza e Botafogo, com as duas partidas previstas para Porto Alegre.

Os cenários do jogo para o Grêmio:

Vitória

Deixaria o Grêmio em primeiro, com 11 pontos. A equipe argentina ficaria com 10, e a definição da liderança ficaria para a última rodada.

Empate

Derrota

Godoy Cruz confirma primeiro lugar do Grupo D. Se o Atlético Grau não vencer o Sportivo Luqueño, o Tricolor garante vaga nos playoffs contra alguma que viria da Libertadores.

