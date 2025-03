Projeto que facilitará acesso de torcedores para a Arena do Grêmio é autorizado

Região enfrenta congestionamentos em dia de grandes eventos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Após anos de tentativas frustradas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deu sinal verde para o projeto de construção de uma nova alça na freeway com a Arena do Grêmio. O pedido foi feito pelo governo do Estado.

O que pode ter mudado dessa vez foi a situação da Vila Farrapos, após o período da enchente de maio. O bairro, que tem dificuldades de logística, enfrentou problemas de acesso. Famílias que estavam sendo resgatadas de suas casas foram deixadas na esplanada da Arena e só puderam ser retiradas do local de barco.

Antes dos trabalhos iniciarem, porém, a autarquia informa que é preciso definir quem vai arcar com os custos da construção. A ANTT entende que o valor não deve ser pago com dinheiro do pedágio. A rodovia é administrada pela CCR ViaSul.

No pedido feito pelo vice-governador Gabriel Souza, a sugestão é para a obra ser custeada pela Arena Porto-Alegrense. A construção de um viaduto também auxiliaria a desafogar o trânsito em dias de jogos e shows com grande público na Arena. Procurada pela coluna, a gestora do estádio ainda não se manifestou.

"A análise concluiu pela viabilidade da inclusão da obrigação no contrato, sendo essa recomendação formalizada por meio da Nota Informativa [...], a qual foi encaminhada à Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário e ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, a demanda está incluída na revisão quinquenal da concessionária. Estão sendo levantadas todas as demandas necessárias para atualização do contrato pela quinquenal e o levantamento será levado à audiência pública", informa nota da ANTT.