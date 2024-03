A poluição do ar representa atualmente o maior risco ambiental para a saúde e pode causar doenças como câncer de pulmão e asma, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas seu acompanhamento está longe do ideal, é o que aponta pesquisa da IQAir. Com 245 estações de monitoramento do ar, o Brasil ocupa apenas 83ª posição – de um total de 136 países – do ranking mundial, conforme a organização suíça que coleta dados de mais de 30 mil estações de monitoramento ao redor do mundo. Somente sete países atendem a um padrão internacional de qualidade do ar.