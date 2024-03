Apenas sete países estão atendendo a um padrão internacional de qualidade do ar, constatou o relatório da IQAir, organização suíça que coleta dados de mais de 30 mil estações de monitoramento ao redor do mundo. Ainda, o documento apontou uma piora na poluição do ar em alguns lugares, devido ao aumento na atividade econômica e ao impacto da fumaça de incêndios florestais.