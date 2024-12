Véspera de Natal deve ser de nebulosidade e chuva em parte do Rio Grande do Sul

Porto Alegre pode registrar pancadas de chuva durante a tarde. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A véspera de Natal deve ser de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. Algumas regiões, porém, podem registrar pancadas de chuva ao longo do dia. A temperatura pode passar dos 30°C em diferentes municípios gaúchos. Na quarta-feira (25), a previsão é de tempo nublado e possibilidade de precipitação em toda faixa leste do Estado.

Na terça-feira (24), na faixa oeste do Estado e nas regiões da Campanha, Sul, Centro, Fronteira Oeste e Missões, o sol deve predominar durante o dia, sem previsão de chuva. Em Santo Antônio das Missões, nas Missões, e em São Gabriel, na Fronteira Oeste, a temperatura pode chegar aos 34°C. Em Rio Grande, no Sul, a máxima prevista, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de 31°C.

— Na Região dos Vales, Região Metropolitana, Serra e Norte, podemos ter algumas pancadas de chuva na véspera de Natal. Mas são pancadas que vêm com intensidade moderada a forte, nada muito significativo. É provável que a chuva chegue entre o final da manhã e à tarde — garante Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo.

Em Porto Alegre, haverá muitas nuvens. A temperatura pode variar entre 17°C e 30°C ao longo do dia. Em Cruzeiro do Sul, no Vale do Taquari, termômetros podem registrar 37°C.

No Litoral Norte, a temperatura fica mais amena, entre 24°C e 28°C. Ainda, a região, bastante procurada pelos veranistas para o final do ano, poderá registrar rajadas de vento com velocidade entre 40 km/h e 50 km/h na terça-feira.

A boa notícia é que à noite, quando as famílias tendem a se reunir para celebrar o Natal, o tempo deverá melhorar em todo o Estado, sem previsão de chuva significativa.

Quarta-feira

No dia de Natal, o tempo deve se manter firme na metade oeste do Estado, incluindo os municípios das regiões da Campanha, Missões, Fronteira Oeste e Centro. A temperatura deve cair um pouco, ficando abaixo dos 30°C. Em Quaraí, na Fronteira Oeste, a máxima prevista é de 29°C. Já em Bagé, na Campanha, a máxima será de 27°C.

— Já para a região da Serra, Região Metropolitana, Sul, Região dos Vales, Norte e toda a faixa leste terá uma condição de nebulosidade ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva durante a tarde. Vai ser um dia um pouco mais chato para o pessoal curtir — acrescenta Borges.