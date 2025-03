"Sempre batalhou para ofertar futuro digno para os filhos": quem era mulher que morreu atropelada por ônibus em Maquiné

Empatia e ternura são características que marcaram a trajetória de Cilda de Lima Proença. Ela morreu aos 45 anos, nesta quarta-feira (5), após ser atropelada por um ônibus em Maquiné , no Litoral Norte. Moradora de Xangri-lá, ela deixa dois filhos.

Amigos e conhecidos, que ainda assimilam a perda recente, explicam que a técnica em radiologia era uma mãe comprometida e buscava estar presente na rotina do casal de filhos.

Além do cuidado com a família, Cilda buscava ser uma profissional empática, transmitindo positividade aos pacientes que frequentavam a clínica de radiologia em que trabalhava em Capão da Canoa.

— Ela vai deixar um vazio. Muitas mulheres saíam do exame de mamografia precisando só de uma pessoa que transmitisse confiança, conforto e até mesmo uma palavra de carinho. A Cildinha fazia isso. Com um sorriso contagiante, abraços e palavras de conforto, ela ajudou muitas mulheres — assinala Fabiana Hoffmann, 27 anos, que se tornou amiga da vítima há cerca de três anos.

— Eu tive câncer e ela sempre tinha uma palavra de conforto . Eu e minha família fomos vítimas da enchente, perdemos tudo, e ela nos ajudou a arrecadar algumas coisas em Xangri-lá e nos mandou para cá (em Porto Alegre, onde Sandra mora com a família agora) — completa a amiga.

Colaboradora talentosa

Em um segundo pronunciamento, a empresa decretou luto pela perda de Cilda e informou que permaneceria fechada ao longo desta quarta-feira. As atividades devem ser retomadas a partir das 12h de quinta-feira (6).

Despedida

O sepultamento da vítima está marcado para começar na quinta-feira (6), às 10h, no Cemitério Municipal de Xangri-lá. O velório deve acontecer ainda nesta quarta-feira, na Funerária Providência. O horário ainda não foi divulgado.

O acidente

Cilda de Lima Proença, 45 anos, morreu nesta quarta-feira (5) após ser atropelada por um ônibus a serviço da empresa Unesul. O acidente ocorreu na RS-407, em Maquiné, no Litoral Norte.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ela dirigia um carro modelo HB20 quando perdeu o controle do veículo e capotou próximo a uma curva na altura do km 6.

O motorista do coletivo relatou que estava sem passageiros e não conseguiu visualizar a condutora em razão da falta de iluminação no trecho. Ele acionou o socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima no local.