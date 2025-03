Amazon Prime Video lança testes de filmes dublados com IA

O programa piloto contará inicialmente com 12 filmes e séries licenciados que anteriormente não tinham uma versão dublada, incluindo títulos como "El Cid: A Lenda", "Mi Mamá Lora" e "Long Lost".

"No Prime Video, acreditamos em melhorar a experiência dos clientes com inovação prática e útil de IA", disse Raf Soltanovich, vice-presidente de tecnologia do Prime Video e Amazon MGM Studios.