Cauda de avião da Azul toca na pista em pouso em aeroporto do interior do RS

Um incidente pouco comum na aviação foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (14), no aeroporto Sepé Tiarajú, em Santo Ângelo. Um avião da Azul, que vinha de Porto Alegre, se preparava para pousar.

Além do trem de pouso, a cauda da aeronave - um ATR 72 -, tocou na pista. Ainda não se sabe os motivos para que isso tenha ocorrido.

"A Azul informa que, durante o pouso do voo AD2993 (Porto Alegre-Santo Ângelo), a cauda da aeronave teve contato com a pista. O deslocamento do equipamento até o ponto de parada e o desembarque dos clientes ocorreram em seguida, normalmente e em total segurança", informou a companhia.