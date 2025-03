Pai amoroso e apaixonado por carros: quem era o piloto que morreu em acidente na Serra neste final de semana

Um acidente fatal em uma prova de arrancada realizada no sábado (15), na Serra, tirou a vida do piloto Ângelo Antônio Schoenardie, 36 anos. Já no final da corrida, Ângelo perdeu o controle do carro e bateu o veículo em um poste de luz. Ele morreu no local.

Ângelo era natural de Anita Garibaldi, município catarinense, mas se mudou com a família ainda na infância para Caxias do Sul, onde residia. Ele era casado com Sheila e pai de duas meninas, uma de 15 anos e outra de seis.

Como profissão oficial, Ângelo era proprietário de uma loja de materiais de construção localizada em Caxias, chamada São Cristóvão. Ele comprou o negócio do pai, Toni Schoernadie, que nos últimos anos voltou para Anita Garibaldi, onde chegou a ser vice-prefeito entre 2020 e 2024.

— O Ângelo era como um irmão pra mim. Nos conhecemos ainda crianças, em Anita Garibaldi, e mesmo depois que ele se mudou pra Caxias nós continuamos em contato, nos falávamos quase que diariamente. Essa perda me tirou o chão — descreve o amigo Adriano Viecelli.

As grandes paixões de Ângelo, além da família, sempre foram os carros e as corridas. Mais precisamente, as provas de arrancada, onde dois carros competem para ver quem conclui primeiro um trajeto de algumas centenas de metros — a pista onde Ângelo competia no sábado tinha 600 metros de comprimento, 200 metros para a corrida e outros 400 metros para frear depois. Nesta modalidade, Ângelo competiu em provas por todo o Brasil, se tornou muito conhecido no meio e alcançou grande sucesso.

— Ele era um piloto muito experiente, competia nessas provas há pelo menos uns 15 anos. Sempre foi um cara muito família, casado há muitos anos, um pai amoroso, e sempre apaixonado por carros e pelas corridas — ressalta o amigo Luiz Eduardo Ribeiro, também entusiasta das provas de arrancada.

O acidente

Neste fim de semana, Ângelo competia no evento Drag Day de Arrancada, no Greentec Condomínio Industrial, entre Farroupilha e Caxias do Sul. Na primeira edição deste evento, em 2023, Schoenardie foi o campeão.

A prova do sábado ainda era classificatória, pois a corrida oficial ocorreria neste domingo (16), mas foi cancelada em razão do acidente. Já na parte final do trecho, Ângelo perdeu o controle do carro, colidindo com um poste em uma velocidade de aproximadamente 205 quilômetros por hora. Ele competia em uma Marajó vermelha, chamada "Fireball".

— O Drag Day de Arrancada é promovido pela Associação Caxiense de Esporte Automotor, com a homologação da Federação Gaúcha de Automobilismo. Só participam pilotos habilitados, e há normas de segurança estabelecidas, todos os pilotos usam capacete. Foi uma fatalidade, que lamentamos imensamente — afirma o vereador de Caxias do Sul Wagner Petrini (PSB), que é um entusiasta das corridas e era amigo de Ângelo.

Também segundo Petrini, que inclusive estava presente na prova do sábado, uma das hipóteses para o acidente é de que um dos pneus traseiros tenha estourado no final da corrida, fazendo Ângelo perder o controle. Testemunhas que estavam no local afirmam que não houve toque no outro carro que competia.

— Ele era um grande piloto, calmo, concentrado, um dos melhores da região e do Brasil nessa modalidade, deixou recordes em diversas pistas pelo país. Foi uma tragédia terrível — complementa Petrini.

Velório ocorreu neste domingo

O velório de Ângelo Antônio Schoenardie ocorreu ao longo da tarde deste domingo, na Capela Mortuária São José de Ana Rech, em Caxias do Sul. Ele foi enterrado por volta das 19h.