A alternativa ao uso de agroquímicos nas lavouras que vem da Antártica

Vem do fundo do oceano Antártico uma possível alternativa ao uso de agroquímicos nas lavouras. Foi o que descobriram cientistas brasileiros e norte-americanos ao detectarem um fungo em sedimentos marinhos que produz substâncias com potencial biopesticida. A ideia é que, com essa matéria-prima, identificada como Penicillium palitans, e mais alguns anos de estudo, seja possível desenvolver diferentes tipos de bioinsumos ao agronegócio.