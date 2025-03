Polícia Civil investiga morte de idosa em Caraá

A Polícia Civil está investigando a morte de uma mulher ocorrida no sábado (15) em Caraá, no Litoral Norte. Celidelma Ferreira Souza , de 65 anos, foi encontrada ferida em uma estrebaria próxima à sua residência e chegou sem vida ao hospital de Santo Antônio da Patrulha.

De acordo com a polícia, testemunhas relataram uma discussão entre a vítima e seu irmão, ocorrida horas antes do corpo da vítima ser encontrado. O nome do homem não foi divulgado.